Арбуз: откуда появился, чем полезен и как правильно выбирать?

Сегодня, 3 августа, проходит гастрономический праздник — День арбуза. В честь торжества Ivbg рассказывает, когда ягода появилась в России и как выбрать самый сладкий арбуз.

Где впервые появилась большая сладкая ягода?

Родиной растения считается Южная Африка, где по сей день дикие ягоды растут без человеческого вмешательства. Но от всем известного лакомства южноафриканский арбуз отличается более мелким размером и наличием горчинки.

Когда арбуз пришел в Россию?

Историки расходятся во мнениях о времени появления крупной ягоды в России. Одни полагают, что это произошло с XI по XII века, другие утверждают, что растение ввезли с XIII по XIV века. Известно лишь, что первые арбузные трапезы были дорогим удовольствием, доступным обеспеченным слоям населения. Выращивание растения на территории России началось с Астрахани только в XVII веке. Тогда было не принято есть арбуз «сразу с ветки». Из него делали патоку с душистым перцем и пряностями. Популярность среди народа ягода получила в период правления Петра I. Сейчас помимо Астрахани арбузы выращивают в Волгоградской и Оренбургской областях, а также во многих районах страны на обычных дачных участках.

Чем полезна крупная сладкая ягода?

На 92% арбуз состоит из воды. При этом в нем содержаться множество полезных элементов: витамин А, витамины группы В, витамин С, фолиевая кислота и антиоксиданты. Растение укрепляет иммунитет, поддерживает нервную систему и формирует в организме красные кровяные тельца. Также арбуз помогает нормализовать работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. За счет сильного мочегонного действия ягода хорошо очищает организм.

Как выбрать вкусный арбуз?

Самый эффективный способ выбора сочного и спелого арбуза — разрезать его, что не всегда можно сделать. Поэтому, есть несколько методов выбора подходящего плода:

Обратите внимание на внешний вид ягоды. Наличие вмятин говорит о том, что арбуз быстро загниет. Царапины уместны, когда они не приникают внутрь. Спелое лакомство должно пахнуть травой, если немного поскрести кожуру ягоды. В противном случае перед вами еще недозревший плод. Рисунок на традиционной летней вкусности должен иметь четкую контрастную полоску. Хороший арбуз предполагает наличие земляного пятна — «щечки», цвет которой может варьироваться от ярко-желтого до светлого. Простукивание выбранного плода помогает выявить его зрелость. Глухой звук свидетельствует о том, что ягода переспела. Сильный звон присущ молодым арбузам. Спелый плод при простукивании откликается умеренным возвратным звоном и хрустит при крепком сжатии. Хвостик — показатель спелости, так как после съема ягоды он зеленый не больше недели, затем высыхает. Поэтому следует отдавать предпочтение растению с зеленым или сухим хвостиком, а с вялым и темным отложить в сторону. Считается, что хороший арбуз выглядит тяжелее, чем есть на самом деле. Лучше из представленного ассортимента выбрать средний по размеру.

Как правильно хранить лакомство?

Целый арбуз храниться лучше, если поместить его в сухое место без соседства с другими овощами и фруктами. Для того чтобы он не начал загнивать, лучше расположить его в подвешенном состоянии в сетке или поместить на песок. Тогда арбуз в состоянии пролежать от двух до четырёх месяцев, сохраняя свои свойства.

Разрезанная ягода может от двух до трёх дней храниться в холодильнике. Долговременное хранение способна обеспечить морозильная камера, если перед заморозкой плод очистить от кожуры и избавиться от косточек.