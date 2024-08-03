Женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их дочерью в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 1 августа обратилась 38-летняя женщина. По ее словам, с 1 января по 15 июня 2024 года ее бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 14-летней дочери.

Вечером того же дня 40-летнего подозреваемого задержали в доме на улице Новостроек. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга». Заведено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.