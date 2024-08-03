Женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их дочерью в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 1 августа обратилась 38-летняя женщина. По ее словам, с 1 января по 15 июня 2024 года ее бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 14-летней дочери.
Вечером того же дня 40-летнего подозреваемого задержали в доме на улице Новостроек. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга». Заведено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.
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16.12.2020 36894