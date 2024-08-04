Роспотребнадзор обновил перечень безопасных для купания водоемов Ленобласти: их стало меньше

Специалисты ведомства продолжают еженедельный мониторинг состояния водоемов региона.
Роспотребнадзор провел лабораторные исследования проб воды, отобранных в водоемах Ленинградской области. Согласно результатам проверки, количество безопасных мест для отдыха сократилось.
Так, купание разрешено только в водоемах пяти районов 47-го региона:
♦ Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск).
♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино); Финский залив (форт Красная Горка).
♦Лужский район: оз. Омчино (г. Луга).
♦Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно).
♦Тосненский район: оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки).
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01.08.2024 114