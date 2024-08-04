Россиянам рассказали, за сбор каких грибов можно заплатить огромный штраф и даже сесть в тюрьму

За добычу краснокнижных грибов предусмотрена серьезная ответственность, напомнила адвокат.

За сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу, россиянам грозит большой штраф и даже реальное тюремное заключение. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что в прошлом году в России была введена уголовная ответственность за уничтожение краснокнижных грибов. Так, например, сбор рядовки мацутакэ (tricholoma matsutake) теперь карается штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы до 4 лет.

Кроме того, за незаконный сбор грибов из Красной книги предусмотрена конфискация орудий добычи.

Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными, — добавила адвокат.