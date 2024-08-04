В каких браузерах YouTube у россиян продолжает нормально работать: их всего два

В этих браузерах YouTube по-прежнему загружает видео в высоком качестве.

Почти во всех браузерах, представленных в России, YouTube перестал воспроизводить видео. Перебои в работе сервиса происходят уже несколько дней.

Как утверждает ТАСС, пока возможность загрузить видео сохраняется всего в двух браузерах. Первый — от Яндекса, второй — десктопная версия Safari. В остальных же — Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser — контент или недоступен вовсе, или загружается в очень плохом качестве.

Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга, — передает агентство.