В каких браузерах YouTube у россиян продолжает нормально работать: их всего два

В этих браузерах YouTube по-прежнему загружает видео в высоком качестве.
Почти во всех браузерах, представленных в России, YouTube перестал воспроизводить видео. Перебои в работе сервиса происходят уже несколько дней.
Как утверждает ТАСС, пока возможность загрузить видео сохраняется всего в двух браузерах. Первый — от Яндекса, второй — десктопная версия Safari. В остальных же — Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser — контент или недоступен вовсе, или загружается в очень плохом качестве.
Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга, — передает агентство.
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