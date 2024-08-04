Названы доходы россиян, требуемые для одобрения банком семейной ипотеки

Автор: Анастасия Щербакова
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В Москве и Петербурге требуемые доходы выше всего.

Средний доход россиян для одобрения банком кредита в рамках семейной ипотеки должен составлять 32 тысячи рублей. Такие данные представили аналитики компании «Этажи». Указанная сумма необходима для покупки однокомнатной квартиры, пишет портал «Известия«.

В Москве и Санкт-Петербурге традиционно самые высокие требования к потенциальным заемщикам. Так, жители столицы должны получать порядка 69 тысяч рублей для одобрения заявки на ипотеку, в городе на Неве — чуть больше 49 тысяч.

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02.08.2024 91
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