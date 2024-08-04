На прохожего в Петербурге с 9-го этажа упал 22-летний парень

Автор: Анастасия Щербакова
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Один из них погиб на месте, второй — в реанимации.

Накануне вечером, 3 августа, в Петербурге на прохожего упал с высоты молодой парень. Он погиб на месте.

По имеющимся данным, с высоты девятого этажа дома выпал 22-летний уроженец Мурманска. Он приземлился прямиком на 28-летнего случайного прохожего. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и множественными переломами.

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