Бастрыкин потребовал завести дело после нападения мигрантов на жителя Ленобласти, заступившегося за девушку

Иностранцы распивали алкоголь в общественном месте и начали приставать к девушке. Рядом в этот момент проходил мужчина, который заступился за местную жительницу, пытаясь успокоить мигрантов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование инцидента в деревне Суоранда, где местный житель попал в больницу после потасовки с мигрантами. Иностранцы распивали алкоголь и приставали к девушке.

Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении жителя Ленинградской области, — передает СК.

По имеющимся данным, мужчину, заступившегося за девушку, один из мигрантов ударил бутылкой по голове. После драки пострадавшего госпитализировали.

Группа иностранцев распивала спиртные напитки, вели себя безобразно. Один стал мне кричать: «Девушка, пойдем знакомиться». Мне стало страшно. В это время мимо проходил Женя, он сделал им замечание и попросил вести себя спокойно, сказал, что за «Пятерочкой» распивочной нет. Они ответили ему в грубой форме. Один ударил, началась потасовка, — рассказала женщина в соцсетях.