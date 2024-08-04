Также российская армия поразила один комплекс Patriot.

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российская армия уничтожила образцы иностранной военной техники.

Так, группировка «Запад» поразила два танка Leopard. Также Министерство обороны РФ сообщает об уничтожении американского комплекса Patriot. Информация об этом появилась в ежедневной сводке оборонного ведомства.