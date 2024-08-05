Минобороны РФ показало кадры уничтожения двух танков Leopard в зоне СВО

Об уничтожении сразу двух немецких танков оборонное ведомство сообщало накануне, 5 августа.
Появились кадр уничтожения двух немецких танков Leopard в зоне проведения специальной военной операции.
Как сообщили в оборонном ведомстве, бронетехника была поражена дронами-камикадзе. Затем танки добили высокоточным артиллерийским огнем.
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25.07.2024 166