Сегодня состоится прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Отвечать на вопросы ленинградцев глава региона будет один час.

В понедельник, 5 августа, с 16 до 17 часов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона.

Связаться с губернатором можно по следующим номерам:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7(81361) 315-01 – звонок платный, стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Вам будет интересно
Сегодня состоится прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прямая линия, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко поздравил с праздником жителей и гостей Кудрово
Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Ленинградской области, проходят 3 августа в Кудрово Всеволожского района. Региону исполнилось 97 лет. Праздничную площадку посетил...
03.08.2024 96
Автор