Сегодня состоится прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы ленинградцев глава региона будет один час.

В понедельник, 5 августа, с 16 до 17 часов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона.

Связаться с губернатором можно по следующим номерам:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7(81361) 315-01 – звонок платный, стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.