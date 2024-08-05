Сегодня состоится прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы ленинградцев глава региона будет один час.
В понедельник, 5 августа, с 16 до 17 часов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями региона.
Связаться с губернатором можно по следующим номерам:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.
+7(81361) 315-01 – звонок платный, стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
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