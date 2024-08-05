С начала грибного сезона в лесах Ленобласти заблудились более 300 человек

Шесть из них до сих пор не нашли.
Как сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Николенко, с начала грибного сезона в лесах 47-го региона заблудились более 300 человек.
Большинство из них, отметил Николенко в беседе с «РГ», уже спасены, однако пять взрослых и один ребенок были найдены погибшими, а поиски шести человек продолжаются.
За аналогичный период прошлого года из лесов Ленинградской области не смогли самостоятельно выйти 217 человек. А всего за 2023 год заблудившихся насчитывалось почти полторы тысячи.
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05.08.2024 36