С начала грибного сезона в лесах Ленобласти заблудились более 300 человек

Шесть из них до сих пор не нашли.

Как сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Николенко, с начала грибного сезона в лесах 47-го региона заблудились более 300 человек.

Большинство из них, отметил Николенко в беседе с «РГ», уже спасены, однако пять взрослых и один ребенок были найдены погибшими, а поиски шести человек продолжаются.

За аналогичный период прошлого года из лесов Ленинградской области не смогли самостоятельно выйти 217 человек. А всего за 2023 год заблудившихся насчитывалось почти полторы тысячи.