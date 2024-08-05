В список кандидатов от ЕР на выборы-2024 попали педагоги, общественники и участники СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Партия «Единая Россия»

На данный момент 61% кандидатов, среди которых и участники СВО, не имеют политического опыта. 

Как сообщает сайт ER.ru, в список кандидатов от Единой России на выборы 2024 года попали педагоги, общественники и участники СВО.  Им партия будет уделять особое внимание, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО, – отметил Владимир Якушев.
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Фото: Партия «Единая Россия»

Якушев подчеркнул, что качественное сопровождение ветеранов СВО на выборах — один из главных критериев эффективности партийных отделений.

У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии, – подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Портрете кандидата от «Единой России» выглядит следующим образом: это или член партии (65% от всех кандидатов), или сторонник (35%). Треть кандидатов — представительницы прекрасного пола. Среди молодых людей в возрасте до 35 лет – 15%.

Каждый четвёртый кандидат является представителем малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Тем временем педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%, в госслужащих — 13%.

Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне, — подчеркнул Владимир Якушев.
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Фото: Партия «Единая Россия»

Отметим, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам спецоперации и новым кандидатам помощь в проведении избирательной кампании в этом году. Он отметил, что участники спецоперации пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Тем временем Руководитель Регионального исполкома Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил, что в 47-м регионе в этом году на выборах будет выделено 1913 депутатских мандатов, а обновление будущих советов депутатов составит более чем 50%.

7-8 сентября в Ленинградской области пройдут очередные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Разыгрывается 1913 депутатских мандатов. Жители региона проголосуют за своих земляков, которым они доверят дальнейшее развитие своих поселений.

 

«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов в депутаты, среди них есть служащие и представители рабочих профессий, ветераны СВО и волонтеры, бюджетники и предприниматели. Мы более чем на 50 % планируем обновление состава будущих советов депутатов. Большое количество наших кандидатов — это молодые люди, для многих из них — это первый подобный опыт, проба сил в политике. И Партия им в этом поможет, — заявил Рытов.

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