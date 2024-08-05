В список кандидатов от ЕР на выборы-2024 попали педагоги, общественники и участники СВО

На данный момент 61% кандидатов, среди которых и участники СВО, не имеют политического опыта.

Как сообщает сайт ER.ru, в список кандидатов от Единой России на выборы 2024 года попали педагоги, общественники и участники СВО. Им партия будет уделять особое внимание, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО, – отметил Владимир Якушев.

Якушев подчеркнул, что качественное сопровождение ветеранов СВО на выборах — один из главных критериев эффективности партийных отделений.

У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии, – подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Портрете кандидата от «Единой России» выглядит следующим образом: это или член партии (65% от всех кандидатов), или сторонник (35%). Треть кандидатов — представительницы прекрасного пола. Среди молодых людей в возрасте до 35 лет – 15%.

Каждый четвёртый кандидат является представителем малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Тем временем педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%, в госслужащих — 13%.

Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне, — подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам спецоперации и новым кандидатам помощь в проведении избирательной кампании в этом году. Он отметил, что участники спецоперации пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Тем временем Руководитель Регионального исполкома Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил, что в 47-м регионе в этом году на выборах будет выделено 1913 депутатских мандатов, а обновление будущих советов депутатов составит более чем 50%.