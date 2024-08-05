В список кандидатов от ЕР на выборы-2024 попали педагоги, общественники и участники СВО

На данный момент 61% кандидатов, среди которых и участники СВО, не имеют политического опыта.
Как сообщает сайт ER.ru, в список кандидатов от Единой России на выборы 2024 года попали педагоги, общественники и участники СВО. Им партия будет уделять особое внимание, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
Якушев подчеркнул, что качественное сопровождение ветеранов СВО на выборах — один из главных критериев эффективности партийных отделений.
Портрете кандидата от «Единой России» выглядит следующим образом: это или член партии (65% от всех кандидатов), или сторонник (35%). Треть кандидатов — представительницы прекрасного пола. Среди молодых людей в возрасте до 35 лет – 15%.
Каждый четвёртый кандидат является представителем малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Тем временем педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%, в госслужащих — 13%.
Отметим, Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам спецоперации и новым кандидатам помощь в проведении избирательной кампании в этом году. Он отметил, что участники спецоперации пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.
В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.
Тем временем Руководитель Регионального исполкома Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил, что в 47-м регионе в этом году на выборах будет выделено 1913 депутатских мандатов, а обновление будущих советов депутатов составит более чем 50%.
«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов в депутаты, среди них есть служащие и представители рабочих профессий, ветераны СВО и волонтеры, бюджетники и предприниматели. Мы более чем на 50 % планируем обновление состава будущих советов депутатов. Большое количество наших кандидатов — это молодые люди, для многих из них — это первый подобный опыт, проба сил в политике. И Партия им в этом поможет, — заявил Рытов.