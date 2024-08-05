Александр Дрозденко пообещал помочь жительнице Шлиссельбурга найти пропавшего в зоне СВО родственника

Как подчеркнул губернатор Ленобласти, у региона уже есть опыт в поисках военнослужащих.

В ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратилась жительница Шлиссельбурга, чей брат пропал в зоне проведения СВО.

Женщина сообщила, что ее родственник с 18 марта перестал выходить на связь. Где находится мужчина, никто не знает. Глава 47-го региона пообещал оказать помощь заявительнице в поисках брата. Для этого будет привлечен, в том числе и Фонд «Ленинградский рубеж».

Как подчеркнул губернатор, у Ленобласти есть опыт по поиску военнослужащих, однако “это не быстро”.