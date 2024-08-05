В России обнаружен вирус на Android, следящий за пользователями

Он появился в нашей стране еще три года назад, но был выявлен только недавно.
В «Лаборатории Касперского» предупредили пользователей о новом шпионском вирусе, который поражает устройства на ОС Android.
«Троян», получивший название LianSpy, может собирать самую разную информацию о пользователе. При этом выявить вредоносную программу сложно, поскольку ее разработчики работают скрытно, заметая следы.
Как пишут «Ведомости», всего с 2021 года шпионская программа попала на чуть более 10 устройств. Кто именно подвергся кибер-атакам, в «Лаборатории Касперского» не уточнили.
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15.04.2024 1144