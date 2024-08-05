Дрозденко: новая школа в Мурино появится до 2027 года

Всего Ленинградская область рассматривает три вариант финансирования проекта.

Новая школа в городе Мурино Всеволожского района появится до конца 2027 года. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на соответствующий вопрос местного жителя.

Как подчеркнул глава 47-го региона, всего рассматривается три варианта финансирования проекта. Один из них — за счет бюджета Ленобласти.

В моих координатах ясность такая, что школу мы будем строить, и сейчас решается вопрос: либо мы будем ее строить по госпрограмме, где заказчиком выступит правительство Ленинградской области совместно, если получится, с федеральным бюджетом, либо просто сами и профинансируем стройку. Либо мы выступим по строительству школы по программе застройщиков, в том числе тех, кто развивает рядом территорию, но задача стоит, что школа должна построена быть до конца 2027 года, — заявил губернатор.