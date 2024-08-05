Губернатор Ленобласти поставил на контроль ситуацию со льготными лекарствами в Тихвине и Гатчине

В ходе прямой линии главе региона поступило сразу две жалобы на доступность препаратов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поставил на личный контроль ситуацию со льготными лекарствами в Тихвине и Гатчине после жалоб местных жителей.

Так, в Гатчине, со слов обратившегося, наблюдается проблема слишком долгого оформления льготных препаратов. Глава региона считает это недопустимым.

Если новая система работы не справляется, значит, нужно ее менять. Не должны люди по 4 часа стоять в очереди, чтобы получить лекарства. Это безобразие! Я разберусь в этой ситуации, обязательно. Если проблема не будет решена, то сотрудники Комздрава пойдут либо на биржу труда, либо еще в какое-то место работать, — пригрозил Дрозденко.

Будет решаться проблема со льготными лекарствами и в Тихвине, где с этим также наблюдаются сложности, несмотря на постоянный мониторинг со стороны Комздрава.

Сперва мне говорили, что денег не хватает на препараты. Потом, что какие-то штрихкоды меняют. Вроде, только со всем этим разобрались, и опять какие-то сложности. Ситуацию с лекарствами мы во всех районах отслеживаем. Ничего не должно мешать получению льготных лекарств. Обязательно разберусь и попрошу представителей комитета здравоохранения с вами связаться, чтобы по списку лекарств все урегулировать, — пообещал губернатор Ленобласти.