В деревню Матокса Всеволожского района пришел природный газ

«Газпром газораспределение» завершил строительство распределительного газопровода во Всеволожском районе.

«Ленинградская область продолжает программу газификации и догазификации с помощью АО «Газпром газораспределение». Матокса стал очередным населенным пунктом Всеволожского района, куда в этом году пришел природный газ. Темпы подключения домовладений к газу нарастили в 2 раза, снижать не планируем», — отметил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Объект протяженностью 6,8 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации области и позволяет газифицировать 235 домовладений, четыре многоквартирных дома и одну котельную.

Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей принимаются заявки на догазификацию. На сегодня принято 10 заявок и заключено 7 договоров. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.