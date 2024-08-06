Выборгская межрайонная больница получила новое оборудование

В 2024 году Выборгская межрайонная больница пополнилась современным медицинским оборудованием для урологии, офтальмологии и лабораторных исследований.
По словам заместителя главного врача ВМБ по лечебной работе Александра Кушнира, новая техника позволит проводить малоинвазивные эндоскопические вмешательства на месте, не направляя пациентов в клиники Санкт-Петербурга.
Например, с помощью лазерного литотриптера можно избавить человека от мочевых камней, не делая разреза. Камень разрушается эндоскопически, то есть через естественные пути.
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21.06.2024 1657