Неизвестный стрелял в автобус с пассажирами возле храма в Ленобласти

Устанавливаются обстоятельства повреждения машины в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. В экстренные службы 5 августа около 09:30 обратился 50-летний водитель автобуса.

Возле остановки «Кирха» на проспекте 25-го Октября в Гатчине неизвестный выстрелил в лобовое стекло машины. Полицейские осмотрели поврежденный автобус.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.