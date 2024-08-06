Неизвестный стрелял в автобус с пассажирами возле храма в Ленобласти

Устанавливаются обстоятельства повреждения машины в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. В экстренные службы 5 августа около 09:30 обратился 50-летний водитель автобуса.
Возле остановки «Кирха» на проспекте 25-го Октября в Гатчине неизвестный выстрелил в лобовое стекло машины. Полицейские осмотрели поврежденный автобус.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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