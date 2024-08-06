Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 7 августа

В среду, 7 августа, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью местами слабый туман, днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, у водоемов до +17°С, днем +19…+24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.