Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 7 августа

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 7 августа, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью местами слабый туман, днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, у водоемов до +17°С, днем +19…+24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

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Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 7 августа погода, лето, Ленобласть, дожди
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