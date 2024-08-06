В России провайдеры начали замедлять работу Youtube и Google

О таком решении уже объявил подмосковный оператор.

В Московской области местный оператор объявил о замедлении работы Youtube и Google до «непозволительных скоростей». В компании не исключают, что доступ к сервисам будет полностью прекращен.

В связи с решением правительства доступ до сервисов компании Google, включая Youtube замедлен до непозволительных скоростей. Мы, как провайдер, как и другие провайдеры, повлиять на ситуацию не можем. Просьба отнестись с пониманием. Предполагаем, что в будущем доступ до всех сервисов Google будет закрыт полностью, поэтому рекомендуем переход на альтернативные платформы, — указано в сообщении.