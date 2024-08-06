Владимир Зеленский заявил, что уже в 2024 году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией. При этом Киев по-прежнему постоянно отказывается от переговоров с Москвой.

Сенатор РФ от региона Сергей Перминов рассказал «Общей газете Ленинградской области», как можно расценивать такое заявление. И что может включать в себя «подготовительная база».

«В настоящее время весь мир подталкивает Киев к переговорам. Беспокойство по поводу дальнейшей поддержки со стороны Запада, в том числе учитывая возможный приход в Белый дом Дональда Трампа, нарастает. Несмотря на одобрение пакетов помощи, в Вашингтоне и европейских столицах периодически звучат заявления о сложностях с финансированием украинских властей», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что после провала «мирной конференции» в Швейцарии и при отсутствии успехов на поле боя в Киеве понимают, что его требования рассматриваются союзниками как нереалистичные. Они призывают Украину трезво оценить силы и начать переговоры с Россией, отказавшись от прежних максималистских установок.

«В настоящее время Киев никак не считается с потерями, чтобы усилить свои переговорные позиции, если давление на него продолжит нарастать. Вместе с тем он с легкостью откажется от диалога, если обстоятельства изменятся. Руководство нашей страны это очень хорошо понимает, поэтому продолжает методично работать для достижения целей и задач СВО», – резюмировал Сергей Перминов