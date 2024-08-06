Названо единственное условие нормальной работы YouTube в России

Для этого, как заявил зампред комитета ГД по информполитике, необходимо, чтобы Google официально вернулся в Россию.

Планов по принудительной блокировке YouTube в России нет, заверил депутат Госдумы, зампред комитета по информполитике Антон Горелкин.

Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, — заявил парламентарий.

Как отметил Горелкин, связано это с позицией государства, согласно которой зеркальные меры на недружественные действия «не должны причинять вред нашим гражданам».

При этом дальнейшая работоспособность видеохостинга в нашей стране, подчеркнул депутат, зависит от самого Google.

Выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство, — добавил Горелкин.