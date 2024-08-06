В Петербурге предложили лишать прав за отсутствие флага РФ на госномерах у авто

Депутат Крупник считает, что это является неуважительным отношением к государственной символике.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предлагает на время лишать водителей прав за отсутствие на госномерах их автомобилей флага России. С такой инициативой парламентарий обратился начальницу ГИБДД РФ.
В беседе с RT депутат заявил, что покупка и использование регистрационных номеров без триколора — неуважение государственной символики.
Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле, — заявил парламентарий.
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