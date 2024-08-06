Документы с персональными данными под грифом «Стоп Русал» найдены на свалке в Сосновом Бору

Правоохранительные органы уже выясняют, почему списки с персональными данными оказались в открытом доступе.

В Сосновом Бору накануне, 5 августа, случайный прохожий обнаружил на помойке стопку документов с логотипом общественной организации «Стоп Русал». Все бы ничего, но в документации были указана персональные данные людей. А именно — имена и фамилии, адреса проживания и телефонные номера.

Как отмечает «Телекомпания СТВ. Сосновый Бор», ранее «Стоп Русал» не единожды попадалась на подтасовке фактов и занималась провокациями. К общественникам, выступающим против строительства глиноземного завода, присоединились и коммунисты Ленобласти, пытающиеся продвигать «экологическую повестку».

Сейчас правоохранительные органы выясняют, по какой причине документы с личной информацией горожан оказались на свалке.