Сборная Сербии совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр

Автор: Сергей Агутин
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Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Сербы проигрывали национальной команде Австралии 24 очка во второй четверти матча четвертьфинала в Париже.

Однако смогли сократить отставание и выиграть в дополнительное время со счетом 95:90. В полуфинале Олимпиады сербы встретятся с победителем пары США и Бразилии.

Матч пройдет 8 августа. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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