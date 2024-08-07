Сборная Сербии совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Сербы проигрывали национальной команде Австралии 24 очка во второй четверти матча четвертьфинала в Париже.

Однако смогли сократить отставание и выиграть в дополнительное время со счетом 95:90. В полуфинале Олимпиады сербы встретятся с победителем пары США и Бразилии.

Матч пройдет 8 августа. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.