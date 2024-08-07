Сборная Сербии совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Сербы проигрывали национальной команде Австралии 24 очка во второй четверти матча четвертьфинала в Париже.
Однако смогли сократить отставание и выиграть в дополнительное время со счетом 95:90. В полуфинале Олимпиады сербы встретятся с победителем пары США и Бразилии.
Матч пройдет 8 августа. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.
Вам будет интересно
Из шахматного клуба на улице Чайковского в Санкт-Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии судью. Мужчине диагностировали множественные травмы головы, открытый перелом...
21.07.2023 1017