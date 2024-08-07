«Много лесных и водных поисков»: в июле в «ЛизаАлерт» поступило почти 400 заявок о пропавших в Ленобласти и Петербурге

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.
Так, в июле в поисковый отряд поступило 399 сообщений о пропавших. При этом было много лесных поисков и, что особенно плохо, много водных.
«Мы очень стараемся докричаться, донести, убедить: вода не прощает беспечности! Но, похоже, к нам не прислушиваются. Остаётся вздрагивать, видя очередную заявку с пометкой «вода», и выезжать на поиск, понимая, что вероятность хорошего исхода ничтожно мала…», — отметили поисковики.
Вам будет интересно
В Тосненском районе Ленобласти у нескольких человек диагностировали церкариоз, или зуд купальщика, после плавания в карьерах в поселке Шапки. Как рассказал...
01.08.2024 223