В Волхове завершился седьмой сезон спортивного фестиваля «Активное лето»

В первые дни августа в Волхове (Ленинградская область) с успехом прошли заключительные соревнования седьмого сезона спортивного фестиваля «Активное лето». В соревнованиях приняли участие более 1000 юных спортсменов.

Сильнейшими из участников стали 22 команды. Они распределились по четырем возрастным категориям. 14 команд по футболу и 8 команд по стритболу боролись за звание лучших. Победителями суперфинала «Активного лета — 2024» стали команды из Волхова: в стритболе – «Баскетболистки» (10-13 лет), «+Vibe» (14-17 лет), в мини-футболе – «Кватро» (7-10 лет), «Майонез» (11-14 лет), «Русский дар» (15-17 лет).

Сперва ребят ждала специальная зрелищная программа – мастер-классы с участием знаменитых спортсменов. Футбольный фристайлер Роман Онипко, футболист Егор Шибаев, мастер спорта по баскетболу Александр Шалыгин и жонглер баскетбольным мячом Илья Капитан учили юных спортсменов ловко владеть мячом, обходить соперников, отдавать красивые пасы и забивать решающие голы.

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Вот уже седьмой год подряд АНО «ДРОЗД – Волхов» реализует проект «Активное лето». Он включает в себя серию дворовых турниров по футболу, стритболу и шахматам для школьников. В 2023 году проект вошёл в пятёрку лучших Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Мы все лето играли в футбол, соревновались и занимали первые места. В финале мы сразились с сильнейшими командами. Секрет нашей победы – в сыгранности и особом духе. Мы продолжим заниматься футболом, и в следующем году намерены выиграть еще раз», – поделился своими впечатлениями вратарь команды «Майонез» Кирилл Гусев.

Напомним, всероссийский проект «Детям России – образование, здоровье и духовность» является ключевой социальной программой компании «ФосАгро», чьи промышленные предприятия работают на территории Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областей. В этих регионах в рамках проекта действуют 78 секций по 30 видам спорта, открыты 11 творческих студий и классов дополнительного образования. В общей сложности в них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 8 тысяч ребят.

«Благодаря партнерству с 47-м регионом и социальной политике компании «ФосАгро» мы можем реализовывать подобные спортивные проекты. Я верю, что в следующем году, в год 10-летия «ДРОЗД-Волхов», мы вовлечем еще больше детей, откроем новые направления для развития творческого и спортивного потенциала наших юных волховчан», – сказал исполнительный директор ВФ АО «Апатит» Артем Крутов.