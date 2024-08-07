Кинолог призвал владельцев собак не отпускать их купаться в городские водоемы

Как правило, водоемы в городе не предназначены для купания. И дело даже не в технической воде, часто используемой для наполнения тех же фонтанов или искусственных прудов.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует россиянам не отпускать своих собак купаться в городских прудах. В противном случае питомцы могут получить различные заболевания из-за бактерий и паразитов, обитающих в водоемах.

Внутри города практически не встретишь пруд или водоем, который будет безопасен для купания собаки, особенно в жаркую погоду. В отличие от рек, вода в таких местах стоячая, при высоких температурах она может стать рассадником микроорганизмов и вирусов., — цитирует эксперта «Петербургский дневник».