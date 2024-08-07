В Роспотребнадзоре рассказали, какие кожные заболевания можно подхватить в фитнес-зале

Автор: Анастасия Щербакова
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Специалисты ведомства напомнили о правилах гигиены при посещении спортивных центров.

Посещение фитнес-центра — это не только отличный способ укрепить здоровье и подтянуть физическую форму, но и риск подхватить кожное заболевание.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, чаще всего в спортивных залах присутствуют возбудители четырех видов кожных заболеваний:

Стопа атлета (tinea pedis). Грибковая инфекция, поражающая кожу между пальцами на ногах. Также может распространяться на ступню. Среди симптомов: зуд, шелушение, покраснение и даже волдыри.

Онихомикоз (tinea unguium). Представляет собой грибковое поражение ногтей. Частые последствия заболевания: изменения цвета, формы и структуры ногтевой пластины.

Разноцветный лишай (tinea versicolor). Грибковое заболевание, проявляющеес яв виде пятен на коже груди, спины, плеч и шеи.

Дерматофития гладкой кожи (tinea corporis). Инфекция, которая поражает кожу тела, включая руки, ноги и лицо.

Чтобы предотвратить заражение грибковыми инфекциями, важно соблюдать правила личной гигиены: регулярное мытье рук, использование собственных полотенец и обуви, избегание контакта с инфицированными поверхностями, — советуют специалисты.
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