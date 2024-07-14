Врачи назвали продукты, усиливающие защиту от солнечного излучения

Всего таким неожиданным эффектом обладают семь продуктов.

Чтобы получить ровный загар, важно защищать кожу от чрезмерного воздействия солнечного излучения, позволив ей постепенно адаптироваться. Кроме того, в рацион следует включать и определенные продукты, которые могут повышать устойчивость кожи к УФ-воздействию.

Помидоры. Он содержит ликопин — мощный антиоксидант, который помогает защитить кожу от УФ-излучения. Регулярное употребление помидоров и продуктов на их основе может повысить естественную защиту кожи, пишет «Доктор Питер».

Морковь. Она содержит бета-каротин, предшественник витамина А, играющий ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Бета-каротин снижает риск солнечных ожогов, действуя как естественный солнцезащитный крем изнутри.

Листовые овощи. Шпинат и брокколи богаты антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые помогают защитить кожу от ультрафиолета, нейтрализуя свободные радикалы.

Зеленый чай. Этот напиток содержит катехины, доказанно защищающие кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Регулярное употребление зеленого чая снижает риск ожогов и повышает устойчивость кожи.

Темный шоколад. Флавоноиды в его составе повышают способность кожи избегать негативного влияния УФ-излучения, улучшают кровоток и плотность кожи.

Цитрусовые. Апельсины и лимоны богаты витамином С, который защищает кожу от окислительного стресса, вызванного солнцем, и укрепляет ее здоровье.

Орехи и семена. Они являются отличным источником витамина Е, помогающего улучшить увлажнение и защитный барьер кожи.