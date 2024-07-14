Врачи назвали продукты, усиливающие защиту от солнечного излучения

Автор: Анастасия Щербакова
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Всего таким неожиданным эффектом обладают семь продуктов.

Чтобы получить ровный загар, важно защищать кожу от чрезмерного воздействия солнечного излучения, позволив ей постепенно адаптироваться. Кроме того, в рацион следует включать и определенные продукты, которые могут повышать устойчивость кожи к УФ-воздействию.

Помидоры. Он содержит ликопин — мощный антиоксидант, который помогает защитить кожу от УФ-излучения. Регулярное употребление помидоров и продуктов на их основе может повысить естественную защиту кожи, пишет «Доктор Питер».

Морковь. Она содержит бета-каротин, предшественник витамина А, играющий ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Бета-каротин снижает риск солнечных ожогов, действуя как естественный солнцезащитный крем изнутри.

Листовые овощи. Шпинат и брокколи богаты антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые помогают защитить кожу от ультрафиолета, нейтрализуя свободные радикалы.

Зеленый чай. Этот напиток содержит катехины, доказанно защищающие кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Регулярное употребление зеленого чая снижает риск ожогов и повышает устойчивость кожи.

Темный шоколад. Флавоноиды в его составе повышают способность кожи избегать негативного влияния УФ-излучения, улучшают кровоток и плотность кожи.

Цитрусовые. Апельсины и лимоны богаты витамином С, который защищает кожу от окислительного стресса, вызванного солнцем, и укрепляет ее здоровье.

Орехи и семена. Они являются отличным источником витамина Е, помогающего улучшить увлажнение и защитный барьер кожи.

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