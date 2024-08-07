Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности. Противник потерял более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер М113 производства США, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных действий. Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.