В Курскую область направят строителей и медиков из Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Ленинградская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем тг-канале.

«В помощь Курской области Ленинградская направит строителей и медиков», — сообщил губернатор.

Александр Дрозденко поручил зампреду правительства по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому и председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову срочно связаться с коллегами из Курска, чтобы предметно обсудить необходимую помощь.

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07.08.2024 68
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