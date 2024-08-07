Стала известна реакция Пугачевой на сообщения о ее визите в Россию

Ранее СМИ утверждали, что певица готовится дать первый за 14 лет концерт на родине.
Певица Алла Пугачева отреагировала на тиражируемые в СМИ заголовки о якобы ее возвращении в Россию.
В своих соцсетях артистка призналась, что удивлена появившимся слухам и в шутливой форме опровергла распространяемые сообщения.
«Надо же, а я и не знала об этом! Лишнего билетика не будет?», — написала Пугачева.
Напомним, ранее появилась информация, что посетить Россию певица планирует уже в конце августа. Одна из целей артистки — якобы организация первого за 14 лет концерта.
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