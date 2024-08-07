Киевский режим в очередной раз пытается продемонстрировать западным союзникам, что вливание колоссальных денежных средств в Украину не напрасны.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов осудил киевский режим за варварскую атаку Курской области украинскими боевиками.

Киевский режим предпринял очередную попытку проникнуть на территорию нашей страны. Силы прикрытия государственной границы предпринимают шаги по выравниванию ситуации и уничтожению противника на всю глубину его боевых порядков, — цитирует Перминова Online47.

Сенатор уверен, что отчаянная попытка прорвать оборону России — медиа-ход, задуманный киевским режимом для того, чтобы задобрить своих западных кураторов, показать им «успехи» на поле боя и в конечном итоге отсрочить мирные переговоры.

Если последнее сохранится, то любые приобретенные им «активы» будут использованы для последующего торга. При этом даже ради медийной картинки украинские власти готовы к большим потерям, — заявил Перминов.

Сенатор добавил, что российская армия эффективно отражает атаку украинских боевиков и доведет дело до конца — противник будет разбит, как и прежде.