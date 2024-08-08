Пенсионер сбил пятилетнюю девочку на самокате в Приозерском районе

В поселке Сосново Приозерского района 7 августа около 16:40 автомобиль «Нива Шевроле» сбил пятилетнюю петербурженку. Девочка вместе с родителями пересекала проезжую часть на самокате вне пешеходного перехода.

За рулем автомобиля находился 69-летний житель поселка Сосново. Он двигался по трассе «Пески-Подгорье» со стороны деревни Снегиревка. Пострадавшую госпитализировали с ушибом стенки живота.

По факту аварии проводится проверка. Водитель за последние полтора года семь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.