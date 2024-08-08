Старинный воинский доспех обновляют специалисты в Рождествено

Речь о кольчуге XVI-XVII веков. Она представляет собой Т-образную рубашку, состоящую из мелких колечек по девять мл в диаметре. Эти колечки выполнены их тонкой железной проволоки и присоединены друг к другу мини-заклёпками на «гвоздь».

Воинский доспех случайно обнаружили жители Кингисеппа во время рыбалки на берегу Луги ещё в 1936 году. Несколько столетий пролежавшая в воде кольчуга оказалась хорошо сохранившейся. Так, в 1956-м её передали в народный музей — сейчас Кингисеппский историко-краеведческий музей.

В этом году музейный экспонат попал в Международный центр реставрации в Рождествено. Специалист Андрей Смирнов уже удалил ржавчину и поверхностные загрязнения, несколько раз обработал раствором ингибитора коррозии.

Дальнейший план обновления предполагает укрепление значительных разрывов за счёт восполнения утрат специально созданными для этого элементами — кольцами. А затем наступит завершающая стадия, при которой пройдёт консервация поверхности.