Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с 8 августа ввела полный таможенный контроль на границе с Россией.
Теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, пересекающие границу в сторону России, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того чтобы предотвратить ввоз в Россию товаров, попадающих под санкции Евросоюза, сообщает РИА Новости.
В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.
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