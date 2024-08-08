Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония с 8 августа ввела полный таможенный контроль на границе с Россией.

Теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, пересекающие границу в сторону России, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того чтобы предотвратить ввоз в Россию товаров, попадающих под санкции Евросоюза, сообщает РИА Новости.

В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.