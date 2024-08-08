«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения в Кингисеппском районе

«Россети Ленэнерго» завершили модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жителей СНТ «Ромашка» в деревне Тикопись Кингисеппского района Ленобласти.
Энергетики построили дополнительную воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, а также установили три железобетонные опоры и смонтировали более 50 метров современного самонесущего изолированного провода.
Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на электронную почту: [email protected]. Срок рассмотрения заявки не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов.
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