«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения в Кингисеппском районе

«Россети Ленэнерго» завершили модернизацию энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жителей СНТ «Ромашка» в деревне Тикопись Кингисеппского района Ленобласти.

Энергетики построили дополнительную воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, а также установили три железобетонные опоры и смонтировали более 50 метров современного самонесущего изолированного провода.

Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на электронную почту: [email protected]. Срок рассмотрения заявки не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов.