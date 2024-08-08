Заведующая магазина подозревается в краже и продаже особой икры в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (4)
Фото: Baltphoto.ru

По версии следствия, подозреваемая, являясь заведующей магазина в Тихвине, украла и продала икру Амурского осетра. Это особо ценный водный биологический ресурс, принадлежащий к видам, занесенному в Красную книгу России.

По уголовному делу выполняются следственные действия.

В отношении 47-летней женщины заведено уголовное дело по признакам незаконного оборота особо ценных объектов водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией.

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21.06.2024 2737
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