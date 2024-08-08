Заведующая магазина подозревается в краже и продаже особой икры в Ленобласти

По версии следствия, подозреваемая, являясь заведующей магазина в Тихвине, украла и продала икру Амурского осетра. Это особо ценный водный биологический ресурс, принадлежащий к видам, занесенному в Красную книгу России.

По уголовному делу выполняются следственные действия.

В отношении 47-летней женщины заведено уголовное дело по признакам незаконного оборота особо ценных объектов водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией.