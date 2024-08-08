По данным синоптика, ожидается «рост температуры». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодня, как отмечает Михаил Леус, облаков в небе станет меньше, поэтому обойдётся без осадков. Только на юге и востоке 47 региона могут местами пройти дожди.

«Температура воздуха +23…+25°, в Ленинградской области +21…+26°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — написал он.

Завтра осадков вовсе не ожидается, а температура воздуха повысится до +24…+26°.