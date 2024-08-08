В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Ученые зафиксировали на станции «Восток» в Центральной Антарктиде – в самой холодной точке Земли — новый температурный максимум в -34,2 градуса.
Сейчас в Антарктиде зима. Июль и август самые холодные месяцы — средняя многолетняя температура на станции в июле составляет -66,6 градуса, в августе -67,6. Зафиксированная 6 августа температура — самая теплая для зимы в самой холодной точке планеты, сообщили сегодня в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
На следующий день, 7 августа, на станции «Восток» похолодало до -48,8 градуса.
Напомним, именно на станции «Восток» 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные -89,2°C. Год назад, 6 августа 2023 года на станции было -82,3°C.