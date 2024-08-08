Остаток маткапитала выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения

Остаток маткапитала до 10 тысяч рублей выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Подготовленный министерством проект правил получения неиспользованного остатка маткапитала опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Выплата будет перечислена на банковский счет.

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Напомним, маткапитал теперь можно тратить на строительство домов через эскроу-счета.