Остаток маткапитала выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения

Автор: Гузель Галимова
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Остаток маткапитала до 10 тысяч рублей выплатят в течение пяти рабочих дней с момента обращения, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Подготовленный министерством проект правил получения неиспользованного остатка маткапитала опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Выплата будет перечислена на банковский счет.

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