Спасатели вывели из леса под Лодейным Полем заблудившегося мужчину

В экстренные службы 8 августа поступило сообщение, что в лесу в районе СНТ Комбаково Лодейнопольского района Ленобласти заблудился пожилой мужчина.
Спасатели ПСО города Лодейное Поле после непродолжительных поисков обнаружили заблудившегося и вывели его из леса, после передали родственникам.
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