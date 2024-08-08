Спасатели вывели из леса под Лодейным Полем заблудившегося мужчину

Автор: Гузель Галимова
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В экстренные службы 8 августа поступило сообщение, что в лесу в районе СНТ Комбаково Лодейнопольского района Ленобласти заблудился пожилой мужчина.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели ПСО города Лодейное Поле после непродолжительных поисков обнаружили заблудившегося и вывели его из леса, после передали родственникам.

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