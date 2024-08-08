Спасатели вывели из леса под Лодейным Полем заблудившегося мужчину

В экстренные службы 8 августа поступило сообщение, что в лесу в районе СНТ Комбаково Лодейнопольского района Ленобласти заблудился пожилой мужчина.

Спасатели ПСО города Лодейное Поле после непродолжительных поисков обнаружили заблудившегося и вывели его из леса, после передали родственникам.