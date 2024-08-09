В выходные Петербург накроют сильные ливни — МЧС

Жителей и гостей города предупреждают о сложных погодных условиях.

Как передает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В течение дня в Северной столице местами пройдут сильные ливни.

В ведомстве советуют петербуржцам в период непогоды избегать поездок по городу и по возможности оставаться в помещениях.