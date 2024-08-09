Врач раскрыл, о каком серьезном заболевании могут говорить частые мурашки

По словам невролога, этот признак нередко является симптомом рассеянного склероза.
Частые мурашки у человека могут быть признаком рассеянного склероза, утверждает невролог Анна Ботина. При этом тяжелом заболевании симптом сопровождается нарушениями зрения и онемением конечностей.
При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют миелиновое покрытие нервных волокон в головном и спинном мозге. Симптомы зависят от того, где возник очаг демиелинизации. В начале заболевания может отмечаться абсолютно неспецифическая картина: общая слабость и утомляемость, шаткость при ходьбе, трудности в запоминании, головокружение, — цитирует специалиста «Газета.ру».
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