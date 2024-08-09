Дачникам напомнили о важности подкормки клубники в конце сезона

Автор: Анастасия Щербакова
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Эксперты рассказали, чем удобрить ягоду в конце дачного сезона.

Опытные агрономы советуют не забывать о подкормке клубники в конце дачного сезона. Тогда в следующем году растение зацветет с новой силой и отблагодарит большими и вкусными плодами.

Эксперты рекомендуют удобрять клубнику в августе и в октябре. В начале последнего месяца лета стоит вносить удобрение, состоящее из 100 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов сульфата калия на один квадратный метр почвы.

Тем временем в октябре опытные агрономы удобряют клубнику перегноем или компостом (1/4 ведра на 1 квадратный метр земли).

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30.07.2024 355
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