Дачникам напомнили о важности подкормки клубники в конце сезона

Эксперты рассказали, чем удобрить ягоду в конце дачного сезона.
Опытные агрономы советуют не забывать о подкормке клубники в конце дачного сезона. Тогда в следующем году растение зацветет с новой силой и отблагодарит большими и вкусными плодами.
Эксперты рекомендуют удобрять клубнику в августе и в октябре. В начале последнего месяца лета стоит вносить удобрение, состоящее из 100 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов сульфата калия на один квадратный метр почвы.
Тем временем в октябре опытные агрономы удобряют клубнику перегноем или компостом (1/4 ведра на 1 квадратный метр земли).
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30.07.2024 355