Ленобласть и Петербург ждут три дня непогоды: на регионы идет циклон Ottilie

Пятница, 9 августа, станет последним теплым днем в регионах на этой неделе, далее на северо-западе будет господствовать холодный атмосферный фронт.
На Санкт-Петербург и Ленинградскую область движется новый циклон, получивший название «Ottilie». Атмосферный фронт принесет с собой похолодание с Северной Атлантики, дожди и грозы.
Уже завтра днем через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт, который принесет нам дожди, но кратковременного характера и с грозами. Усилится южный ветер, а максимальная температура воздуха понизится до +20 гр. Будет много облаков и мало солнца, — предупредил синоптик Александр Колесов.
Подобная климатическая обстановка ожидается в регионах на протяжении всех выходных, в также в понедельник.
Вам будет интересно
Две ночи подряд на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня G2. Такие данные приводит лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Очередные...
09.08.2024 70