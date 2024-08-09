Ленобласть и Петербург ждут три дня непогоды: на регионы идет циклон Ottilie

Пятница, 9 августа, станет последним теплым днем в регионах на этой неделе, далее на северо-западе будет господствовать холодный атмосферный фронт.

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область движется новый циклон, получивший название «Ottilie». Атмосферный фронт принесет с собой похолодание с Северной Атлантики, дожди и грозы.

Уже завтра днем через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт, который принесет нам дожди, но кратковременного характера и с грозами. Усилится южный ветер, а максимальная температура воздуха понизится до +20 гр. Будет много облаков и мало солнца, — предупредил синоптик Александр Колесов.

Подобная климатическая обстановка ожидается в регионах на протяжении всех выходных, в также в понедельник.