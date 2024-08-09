В Красному Бору повысят надежность водоснабжения

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Красный Бор Тосненского района Ленобласти проводятся работы по повышению качества водоснабжения.

Как сообщил Леноблводоканал, в населенном пункте производятся работы по установке узла водопроводных сооружений с дополнительными резервуарами чистой воды.

На текущий момент специалисты произвели монтаж водопропускной трубы, устройство арматурного участка, котлована резервуара чистой воды и нижнего уровня котлована насосной станции.

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В настоящее время осуществляется разбивка трассы водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, выполняются работы по разработке котлован под резервуар чистой воды. Строительство нового объекта позволит обеспечить запас питьевой воды для случаев аварий на водоводе и в летний сезон при высоком водоразборе, — рассказали в Леноблводоканале.